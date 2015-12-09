Минфин обнародовал компромиссный вариант налоговой реформы

Компромиссный вариант налоговой реформы, предложенный Министерством финансов Украины на заседании Национальной рады реформ, устанавливает в 2016 году ставки налога на прибыль и налога на доходы физических лиц на уровне 18%, в 2017 году – 17%.

Об этом говорится в презентации министерства на сайте Нацрады реформ.

Согласно документу, налоговая социальная льгота для вычисления НДФЛ составит 689 грн и будет включаться в зарплаты, которые не превышают уровень трех минимальных зарплат. Министерство предложило облагать 15% налогом пенсии, которые превышают размер трех минимальных зарплат. Кроме того, предлагается продлить действие военного сбора на уровне 1,5%.

Министерство также предлагает снизить ставку единого социального взноса с 41% до 20%.

Также компромиссный вариант налоговой реформы предполагает сохранение ставки налога на добавленную стоимость в 20% для внутренних операций, 0% для внешних операций, 7% для фармацевтической индустрии, а также переходной период уплаты НДС для аграриев сроком в 1 год.

«Переходной период на 1 год со специального режима уплаты НДС для производителей сельхозпродукции предполагает пропорцию 75:25 – 75% уплачивается в бюджет, 25% остаются на специальных инвестиционных счетах налогоплательщиков для дальнейшего использования», - говорится в пояснениях Минфина.

Одновременно Минфин предлагает увеличить порог оборота для регистрации плательщика НДС до 2 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, налоговая реформа является одним из основных условий выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. На текущий момент в Украине есть два основных варианта налоговой реформы – от Министерства финансов и от депутатского корпуса.

Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагает установить единую ставку на ключевые налоги – налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, единый социальный взнос – на уровне 20%.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает в рамках проведения налоговой реформы снизить базовую ставку налога на прибыль до 15% с нынешних 18% и снизить налог на доходы физических лиц до 10% с нынешних ставок в 15% и 20% в зависимости от объемов доходов.

Авторы парламентского, либерального варианта налоговой реформы настаивают на принятии Верховной Радой их варианта законопроекта и заявляют об отсутствии компромисса с Министерством финансов по этому вопросу.