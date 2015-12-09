Минфин хочет сократить число плательщиков единого налога

Компромиссный вариант налоговой реформы, разработанный Министерством финансов Украины и обсужденный в ходе заседания Национального совета реформ при президенте Украины, предполагает сокращение числа предпринимателей – плательщиков единого налога до 958 тыс. человек с нынешних 1,2 млн человек и сокращение групп «единщиков» до трех с нынешних четырех.

Об этом говорится в презентационных материалах Минфина, обнародованных на сайте Нацсовета реформ.

В частности, по предложению Минфина, «единщики» будут разделены на три группы – А, В и С. Критерием для группы «А» является оборот не более 300 тыс. грн в год. Количество плательщиков единого налога этой группы, по расчетам Минфина, не изменится и составит порядка 162 тыс. человек.

Критерий группы «В» - оборот не более 2 млн грн. Группа «В» также объединит плательщиков единого налога, которые ранее входили во вторую и третью группы с оборотом 1,5 млн грн и 20 млн грн. В этой связи число «единщиков» группы сократится наиболее значительно – до 760 тыс. человек и с 974 тыс. В группу «С» войдут плательщики фиксированного сельхозналога, однако их порог вхождения в группу также будет ограничен 2 млн грн в год. Это также сократит число «единщиков» этой группы до 35 тыс. человек с 41 тыс. человек.

По мнению Минфина, такой подход обеспечит справедливость для других плательщиков налогов. Как подчеркивали в министерстве, существующую на текущий момент систему уплаты «единого налога» нередко называли «внутренним оффшором».

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Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ при президенте Украины рекомендовал правительству и парламенту ускорить проведение налоговой реформы, а также принять необходимый пакет решений для изменения налоговых ставок с 1 января 2016 года и поэтапного изменения администрирования налогов с 1 апреля 2016 года. Участники заседания пришли к соглашению, что налог на прибыль предприятий и налог на доходы физлиц вопреки намерениям повышать не будут. Налог на прибыль составит 17% в 2016 году, а в 2017 ставка будет уменьшена на 1%. На 2018 год определяется ориентир, по которому нужно достигнуть максимум 20% нагрузки на фонд зарплаты – примерно 10% НДФЛ и 10% ЕСВ.

Кроме того, компромиссный вариант налоговой реформы, разработанный Минфином, предполагает сохранение ставки налога на добавленную стоимость в 20% для внутренних операций, 0% для внешних операций, 7% для фармацевтической индустрии, а также переходной период уплаты НДС для аграриев сроком в 1 год, когда 75% налога выплачивается в бюджет, а 25% остается на специальных инвестиционных счетах плательщиков.