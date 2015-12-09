Медведев о $3 миллиардах кредита Януковича: не вернут, "потому что жулики"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в интервью федеральным каналам Медведев сказал, «надежда умирает последней» и «есть ощущение, что деньги не вернут».

«Надежда умирает последней, но если вы хотите мое мнение, у меня есть ощущение, потому что жулики», - заявил Медведев.

По его словам, Украина отказывается возвращать деньги, а западные партнеры «не только не помогают, но и мешают».

Как сказал Медведев, этот долг возник легальным и правомерным путем, когда украинское руководство обратилось с просьбой приобрести облигации.

«Было обращение от правительства Украины в правительство РФ. Если два правительства договариваются, то это, очевидно, суверенный заем. Никогда за всю историю МВФ, историю международных экономических отношений это не ставилось под сомнение», - сказал Медведев.

По его словам, сейчас «вдруг» международные финансовые организации начали говорить, «что это как бы не совсем суверенный заем. Это чушь собачья, это наглая циничная ложь».

Медведев считает, что если суверенный заем не возвращается, возникает дефолт.

«Что произошло. МВФ впервые за всю свою практику взял и принял решение, которое принято в поддержку экономики страны-заемщика вопреки реальным юридическими договорённостям, только по политическим решениям. Это серьезно подрывает доверие к решениям, которые принимает МВФ», - сказал он.

Читайте такжеРоссия намерена судиться с МВФ из-за решения кредитовать страны в случае дефолта

По словам Медведева, к МВФ будет поток обращений с просьбой предоставить такие же условия, как Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долларов, которая предполагает полное списание 3 млрд долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации входит кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и на то время президентом Украины Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

Украина 12 ноября завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

16 ноября Путин заявил, что РФ готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 млрд долларов в год при условии, что западные партнеры предоставят гарантии. Ссылаясь на переговоры с главой МВФ Кристин Лагард, Путин сказал, что это даже лучшее предложение, чем просил фонд, который якобы говорил об отсрочке для Украины на 1 год.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в случае несогласия РФ на реструктуризацию правительство объявит мораторий на выплату этого долга.

Международный валютный фонд в своем заявлении 19 ноября сообщил, что ожидает решения вопроса долга Украины перед РФ посредством прямых переговоров между украинскими и российскими властями.

2 декабря министр финансов Наталья Яресько сообщила, что Россия до сих пор не обратилась к Украине по вопросу реструктуризации евробондов на 3 млрд долларов, выпущенных правительством Николая Азарова и купленных РФ.