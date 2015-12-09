"Долг Януковича": Россия угрожает добиваться дефолта Украины в суде

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью федеральным каналам.

«Конечно мы с этим не смиримся, мы пойдем в суд, мы будем добиваться дефолта по кредиту и будем добиваться дефолта по всем заимствованиям Украины. Куда деваться?», - отметил Медведев.

Он считает, что министр финансов Украины «долгое время не общалась с украинским народом и жила в совершенно другом месте».

«Не думаю, что украинскому народу сейчас есть дело до возврата этих 3 млрд долл. Украинский народ сейчас думает, как прожить эту зиму, которая не известно еще как закончится для всей Украины. Поэтому они обязаны платить по этому кредиту», - считает Медведев.

При этом он подчеркнул, что «это наша строгая позиция».

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины и правительство Российской Федерации не достигли соглашения по условиям реструктуризации облигаций внешнего государственного долга на сумму 3 млрд долл., срок погашения которых наступает в декабре 2015 года.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал решение правительства РФ отложить платежи по долгу до 2016 года.

В свою очередь министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что украинская сторона до сих пор не получила никаких предложений от российской стороны.

Справка УНИАН. Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации входит кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

По результатам голосования, проходившего до 14 октября, большинство кредиторов поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций, кроме Российской Федерации.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина предложила РФ решить вопрос реструктуризации 29 октября, а после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и наша страна готова решать этот вопрос в суде.