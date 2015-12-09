Глава "Сбербанка": экономика России будет деградировать

Глава "Сбербанка" РФ Герман Греф прогнозирует рецессию экономики РФ в 2016 году. Об этом он заявил в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

"В 2016 году экономика будет в рецессии, состояние экономики будет деградировать. Если не будет нового разворота с точки зрения реформ, экономика будет ветшать", - считает он.

"Кризис требует системных изменений во всех отраслях. Каждый день откладывания реформ продлевает этот кризис. Что нужно, чтобы вывести экономику (из кризиса)? Это реформа системы госуправления", - сказал Греф.

По его словам, то, что экономика будет в рецессии в 2016 году, это не главный показатель, главный показатель, что экономика в целом будет деградировать.

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Греф также отметил, что примерно 10% российских банков потеряют лицензии в 2016 году. "Примерно 10% банков потеряют лицензии в следующем году. Достаточность капитала на низком уровне - 13%. Банковская система должна оставаться в зоне пристального внимания", - сказал он.