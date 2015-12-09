Яресько рассчитывает удержать дефицит бюджета-2016 на уровне 3,7% ВВП

Министерство финансов Украины рассчитывает удержать дефицит государственного бюджета на уровне 3,7% ВВП при дефиците бюджета НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 0%.

Об этом сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе отчета о деятельности Минфина за 2015 год.

«Еще год назад, в 2014 году, общий дефицит бюджета составлял 5,7% ВВП, – сказала министр. – Мы начали процесс уменьшения дефицита. Уже в следующем году дефицит снизится до 3,7% ВВП. А дефицит бюджета «Нафтогаза», который покрывается за счет увеличения госдолга, в 2014 году был 87 млрд грн, а в 2016 году уменьшится до нуля».

При этом Яресько подчеркнула, что объем госрасходов в 2016 году будет сокращен до 41% ВВП.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря Минфин представил проект госбюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП при расчетном показателе номинального ВВП порядка 2,24 трлн грн.