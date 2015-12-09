Игра в минус: почему банковская система в 2016 году не выберется из кризиса

Падение банковской системы Украины не сбавляет темп. Уходят банки, и, вместе с этим, растут их проблемы. По данным Национального банка Украины, озвученным в середине прошлой недели, убыток украинских банков за октябрь составил 3,7 млрд гривен (с учетом неплатежеспособных банков – 4,02 млрд гривен). А отрицательный финансовый результат, накопленный с начала 2015 года, достиг 56,3 млрд гривен. Такого убытка не было ни в 2009 году, когда банки едва сдержали удар кризиса, ни в 2014 году, в котором «минус» составил около 53 млрд гривен.

НБУ, конечно же, оправдывается тем, что финансовые учреждения отчисляют приличные суммы в резервы, формируя таким образом негативный результат. Ну, и, в целом, сказывается внешняя нестабильность, падение доходов населения, недоверие вкладчиков, падение бизнес-активности, что давит на банковскую систему.

Но дилемма в том, что и в 2016 году вряд ли стоит ожидать того, что украинская банковская система резко поднимется. Чистка на рынке, увы, еще не закончена. С одной стороны, Нацбанк изрядно встряхнул крупные и крупнейшие банки, выведя с рынка не один десяток структур. С другой - глава НБУ Валерия Гонтарева не устает напоминать о том, что борьба с проблемными банками еще не завершена. В частности, из тех 120 банков, которые умудрились выжить после почти двухлетнего рейда Нацбанка, приблизительно 90 ожидает незавидное будущее. По словам Гонтаревой, им придется консолидироваться, либо уходить с рынка, если они не смогут доказать свою целесообразность и мотивировать стратегию развития.

Дилемма в том, что и в 2016 году вряд ли стоит ожидать того, что украинская банковская система резко поднимется. Чистка на рынке, увы, еще не закончена.

Безусловно, попытки НБУ провести оздоровление банковской индустрии в целом вызывают лишь одобрение. Поскольку достаточно долгое время финансовый рынок работал в условиях недостаточного регулирования и дискриминации: когда отдельные банки получали внушительные преференции от регулятора, в то время как другие, напротив, были лишены поддержки. Достаточно вспомнить, к примеру, то, как осуществлялось выделение рефинансирования осенью 2008 года, когда грянул кризис, а затем – и в 2010-2012 годах, когда у руководства Нацбанка находился Сергей Арбузов.

Однако, оборотная сторона медали такова, что массовым выводом банков «за двери» Национальный банк продолжает убивать доверие. Как рядовых вкладчиков, так и бизнеса. Например, согласно информации НБУ, за январь-сентябрь 2015 года объем срочных средств физических лиц в банках сократился на 18% (до 260,7 млрд гривен), а отток депозитов бизнеса превысил 12% и на 1 октября субъекты хозяйственной деятельности держали в банках лишь 89,8 млрд гривен.

Оборотная сторона медали такова, что массовым выводом банков «за двери» Национальный банк продолжает убивать доверие. Как рядовых вкладчиков, так и бизнеса.

И при этом глава НБУ абсолютно серьезно заявляет о том, что в 2016 году экономика Украины вырастет на 2,4%, инфляция составит лишь 12%, а дефицит баланса будет «незначительным». Спору нет, главный банкир страны в любой ситуации должен излучать оптимизм, но такие прогнозы должны основываться на более-менее реальной оценке текущей ситуации. Вряд ли руководство НБУ забыло о том, что состояние банковской системы – это лакмусовая бумажка процессов, которые происходят в экономике, отражают настроения инвесторов, и наличия свободных кредитных ресурсов на поддержку бизнеса.

Но о каком кредитовании можно говорить, когда доля просроченной задолженности, исходя из расчетов НБУ по выданным займам, к октябрю достигла 20% (причем, как мы знаем, эта цифра обычно значительно выше), а объем выданных кредитов сократился на 95 млрд гривен?

Аналогичные сомнения касаются и столь смелого прогноза в отношении темпов инфляции. Мы ведь прекрасно понимаем, что накопленный потенциал роста потребительских цен в 2015 году (по разным оценкам, он достигнет 45-50%) реализован явно не будет. К тому же, учитывая очередные поползновения гривны к ослаблению, все говорит о том, что инфляционное напряжение не снято, а таргетирование инфляции, о котором так любят гордо говорить в Нацбанке, всего лишь очередная мантра, не более того.

Не намного лучше ситуация и с платежным балансом: на фоне сокращения экспорта (в январе-сентябре 2015 года экспорт товаров составил лишь 26,2 млрд долларов против 39,3 млрд долларов за аналогичный период 2014 года), сокращаются и валютные поступления в Украину. Об этом, кстати, свидетельствует сальдо счета текущих операций, которое балансирует на грани нуля, регулярно уходя в отрицательные значения, и финансовый счет, где за 3 квартал «минус» на сумму около 1 млрд долларов, и сальдо портфельных инвестиций, к 1 октября застывшее на отметке «минус» 825 млрд долларов.

И одно дело, если банковская система получает положительные сигналы и поддержку со стороны регулятора. При таком условии банки выполняют возложенную на них функцию «маховика», который раскручивает экономику. Пока же НБУ только строит красивые прогнозы и графики, в то время как фундамент под банками все больше шатается, а вкладчики продолжают изымать из системы свои деньги, конвертируя их в иностранную валюту, либо размещая в финучреждениях более спокойных и предсказуемых (во всех отношениях) юрисдикций. Так что, невзирая на приближение нового 2016 года, его результаты вряд ли будут столь радужными, как их видят в Национальном банке.

Наталья Ульянова, СЕО в ЮФ «ICF Legal Service»