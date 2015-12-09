Гривня торгуется на межбанке по 22,98 за доллар

В среду, 9 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,88/22,98 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0140/25,1190 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3310 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,8643 грн/долл., к этому часу заключено 246 сделок на сумму 108,28 млн долл.