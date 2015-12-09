Яресько рассказала о подготовке новых кредитных соглашений

Министерство финансов Украины готовит дополнительные кредитные соглашения по реализации широкого спектра проектов с основными кредиторами – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), а также правительствами Польши, Швейцарии и Турции.

Об этом сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе отчета о деятельности Минфина за 2015 год.

Министр не уточнила суммы соглашений, однако отметила, что эти организации и правительства были и остаются надежными финансовыми партнерами Украины.

«Сейчас мы готовим дополнительные соглашения на предоставление помощи Украине со стороны ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Польши, Швейцарии и Турции. Все они являются участниками нашей международной финансовой коалиции», - сказала Яресько.

Читайте такжеЯресько рассчитывает удержать дефицит бюджета-2016 на уровне 3,7% ВВП

Как сообщал УНИАН, в текущем году Украина согласовала программу сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом на 4 года общим объемом финансирования 17,5 млрд долл. Это программа позволила нашей стране договориться с другими кредиторами – включая правительства США, ЕС и других государств – о предоставлении нашей стране дополнительно порядка 5,2 млрд долл. По линии МВФ Украина уже получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. Кроме того, Украина получила 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США, которые были конвертированы в евробонды.