Нацбанк хочет до конца года сократить более половины сотрудников

Национальный банк Украины, в рамках реорганизации и трансформации регулятора, на текущий момент, начиная с 2014 года, уже сократил 5 450 сотрудников, или 46%, и планирует до конца текущего года сократить еще 1 050 сотрудников, что составит в совокупности 55%.

Об этом говорится в презентации НБУ, переданной журналистам во время пресс-конференции.

Согласно презентации, до конца года штат сотрудников НБУ будет насчитывать 5 тысяч 300 человек, из которых в центральном аппарате в Киеве будут работать 2 037 человек, в центральном аппарате в регионах – 1 363 человек, заниматься другими функциями регулятора - 1 876 человек.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 1 декабря прошлого года приступил к внутренней реорганизации в рамках комплексной программы развития финансового сектора до 2020 года.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку, по ее словам, многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.