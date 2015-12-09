Абромавичус рассчитывает привлечь в следующем году $5 миллиардов инвестиций

Министерство экономического развития и торговли в 2016 году планирует привлечь 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций за счет крупных иностранных инвесторов, заявил министр Айварас Абромавичус в ходе отчета экономического блока правительства.

“Мы ожидаем и ставим себе цель, чтобы пришли в нашу страну как минимум три особо крупных иностранных инвестора и создали вместе с нами инвестиционный климат. Всего ставим задачу привлечь в нашу страну 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций”, - сказал он.

По словам министра, амбициозная цель может быть достигнута за счет приватизации крупных государственных предприятий, а также за счет вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации.

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Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 октября 2015 года составил 43,949 млрд долл., что на 1,807 млрд долл., или на 3,95%, ниже показателя на начало года на уровне 45,756 млрд долл.

По информации Госстата, снижение объема инвестиций за 9 месяцев обусловлено преимущественно курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 3,654 млрд долл., в то время как отток акционерного капитала оказался незначительным и составил 526,2 млн долл., и при этом поступило 2,555 млрд долл. новых инвестиций.

Инвестиции в январе-сентябре 2015 года поступали из 133 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Германия, Нидерланды, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.