Сотрудничество с МВФ продолжится и без выплаты "российского долга" - Яресько

Изменение политики Международного валютного фонда, допускающее кредитование стран, не обслуживающих официальных долг, позволит Украине сохранить программу сотрудничества с фондом и без выплаты российского долга.

Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько в ходе отчета экономического блока правительства в Киеве.

"В нашей ситуации есть один нереструктуризированный евробонд, так называемый “российский” евробонд. Если не найдем возможность провести реструктуризацию, то у нас не закрываются двери по финансированию МВФ", - прокомментировала она решение фонда.

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Как сообщал УНИАН, Россия намерена судиться с МВФ из-за решения кредитовать страны в случае дефолта.