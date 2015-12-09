Die Welt: Торговая война толкает Россию в объятия ЕС

Об этом пишет Эдуард Штайнер в своей статье «Торговая война толкает Россию в объятия ЕС», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Состояние российской экономики вряд ли могло бы быть хуже: цены на нефть и рубль на самом низком уровне, экономика без «двигателя», Запад вот-вот продлит санкции.

Вдобавок ко всему, теперь появилась еще и угроза полноценной экономической войны с Турцией – основным торговым партнером. Турки сбили российский боевой самолет, и поэтому разгневанного кремлевского лидера Владимира Путина не остановить.

Режим в Анкаре «еще не раз» пожалеет об этом, сказал он в начале своего обращения к народу, которое российская газета "Ведомости" назвала «обращением к президенту Турции». Те, кто считает, что меры в отношении Турции ограничатся торговыми санкциями, ошибаются, подчеркнул Путин.

В российских компаниях больше нет рабочих мест для турецких граждан

Санкции были приняты мгновенно уже в конце ноября: с 1 января в России турецкие компании окажутся в невыгодном положении, российским компаниям будет запрещено нанимать турецких граждан. РФ запретила чартерные рейсы в страну на Босфоре, а также отказалась от импорта некоторых овощей и фруктов.

В России пятая часть овощей и фруктов – это импорт из Турции. По оценкам Центрального банка, из-за нового эмбарго уровень инфляции может вырасти на 0,4 процента, но Альфа-банк опасается, что он увеличится на 1,5-2 процентных пункта. Из-за западных санкций в этом году уровень инфляции в России уже вырос до 15 процентов.

В России все уверены, что Турция также думает о встречных санкциях. Поэтому Минпромторг РФ уже потребовал от всех российских автомобильных компаний проанализировать, как быстро они смогут найти замену импортируемым из Турции автозапчастям. Если Анкара ограничит экспорт, то производство российского автопрома очень быстро подорожает.

По сообщениям СМИ, еще больше нервничают российские хлеборобы, потому что многие дистрибьюторы сейчас воздерживаются от заключения договоров о поставках с Турцией, чтобы потом не столкнуться с запретом на продажу зерна. На предыдущей неделе цена пшеницы в российских экспортных портах уже и без того упала.

У россиян в Турции хороший бизнес

Оптимистов почти не осталось. Только Герман Греф, глава крупнейшего российского банка «Сбербанк», считает, что худшее в 2015 году уже позади, и в 2016 году следует ожидать деэскалации. «Сбербанку» действительно приходится «излучать» оптимизм, потому что у него есть свои интересы в Турции. Три года назад он купил турецкий «Denizbank» за 3,5 млрд долларов.

Для обеих стран многое поставлено на карту. Хотя объем торговли в этом году снизился из-за низких цен на сырье и девальвации рубля. Но еще в 2014 году объем товарообмена составлял 31 млрд долларов (29,2 млрд евро). Если добавить к этому услуги, то он составит почти 44 млрд долларов. Для россиян сотрудничество с турками гораздо более выгодно, поскольку двусторонний и общий дефицит торгового баланса Турции – это печально известное и хроническое явление.

Он, вероятно, станет еще больше, если россияне в будущем не будут проводить свой отпуск в Турции. Первые лица России, включая Путина, посоветовали своим соотечественникам воздержаться от поездок в Турцию. Этот факт стал серьезным ударом для страны на Босфоре. Ведь россияне за последние десять лет стали второй по величине туристической группой в Турции после немцев, их с радостью принимали из-за щедрой траты денег.

Но Турция уже начала давить на слабое место России: природный газ. В последние годы Турция стала вторым крупнейшим покупателем газа у «Газпрома», после Германии. В предыдущем году поставки в Турции составили 27.3 миллиарда кубических метров, что равно трети годового потребления Германии.

Анкара ищет других поставщиков газа

В краткосрочной перспективе вряд ли что-то изменится. Но правительство в Анкаре начинает искать других поставщиков. 2 декабря представители турецкого правительства и компании «Gas-Eldorado Katar» подписали соглашение о намерениях на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее Турция уже покупала СПГ у этой компании – но только по краткосрочным контрактам. Если сейчас дойдет до долгосрочного сотрудничества, у России будет дежавю. Потому что после финансового кризиса 2008 года, именно Катар отправил свои газовые танкеры в Европу и отнял у «Газпрома» долю рынка.

Кроме того, турецкие представители уже побывали в газодобывающей стране Азербайджан на Каспийском море. Спустя день после соглашения с Катаром, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу посетил азербайджанского лидера Ильхама Алиева в столице Баку. Было принято решение о том, чтобы досрочно закончить строительство запланированного на 2018 год Трансанатолийского газопровода (TANAP) из Баку. По нему Турция получит шесть миллиардов кубических метров газа. Еще десять миллиардов кубических метров пойдут в Италию через Южные Балканы и Адриатическое море.

Таким образом, Европа также сможет раньше получить доступ к каспийскому газу, к чему она стремится в течение десяти лет.

Шансы на расширение Балтийской трубопроводной системы

Но есть и другие последствия для поставок газа в Западную Европу: В четверг «Газпром» полностью откажется от проекта строительства газопровода «Турецкий поток» для дополнительных поставок газа в Турцию.

Министр энергетики Александр Новак пояснил, что соответствующие переговоры с Турцией были отменены. Вместе с этим, исчезла и возможность того, что ЕС с помощью турецкого транзита будет заблаговременно обеспечен российским газом.

Идея строительства этого трубопровода появилась в начале года. Он должен был стать заменой спорного проекта газопровода «Южный поток» через Черное море, которому противился ЕС. «Турецкий поток» также не пользовался огромной популярностью, потому что ЕС не был заинтересован в строительстве дополнительного трубопровода из Турции.

По-прежнему остаются подозрения, что «Газпром» просто использовал идею с «Турецким потоком» в качестве средства для оказания давления на Европу, чтобы она согласилась на строительство балтийского газопровода «Северный поток». Летом некоторые европейские энергетические компании сообщили о своем желании участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2».

После отмены проекта «Турецкий поток», строительство «Северного потока» стало еще более вероятным. Концерн «Газпром», прежде всего, хочет уменьшить транзит газа через Украину. Поэтому у него сейчас нет альтернативы расширению Балтийской трубопроводной системы. В своем обращении к парламенту в прошлый четверг, Путин больше не позволял себе критики в адрес Европейского Союза.