Путин поручил Минфину подать в суд на Украину за невыплату долга по "займу Януковича"

Об этом сообщает ТАСС.

"Подавайте в суд тогда", - заявил он министру финансов РФ Антону Силуанову, выступая на совещании с членами правительства.

"Странно. Если они (западные партнеры) так уверены в платежеспособности страны (Украины) на следующий год, на четыре-то года можно было поучаствовать в том, чтобы разделить эти риски, - сказал Путин. - Даже непонятно".

Силуанов доложил президенту, что неофициально европейские чиновники говорили, что они не согласятся на реструктуризацию украинского долга под свои гарантии. Официальных ответов они не давали. "Поступило письмо министра финансов (США), где четко написано, что таких гарантий не может быть предоставлено", - добавил Силуанов.

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Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Международный валютный фонд намерен пересмотреть свою политику кредитования стран с просроченной суверенной задолженностью.

Как сообщал УНИАН, в ноябре РФ предложила выплатить долг по "займу Януковича" по 1 млрд. на протяжении трех следующих лет.