В Украине объем депозитов в гривне растет, в валюте - снижается

Объем депозитов в украинских банках в ноябре в национальной валюте вырос на 0,6% - до 364 миллиарда гривень, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - снизился на 1,4%, до 13,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на оперативные данные регулятора.

Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-ноябрь, гривневые депозиты снизились на 0,5%, валютные - на 28,6%.

Остатки по гривневым кредитам в ноябре выросли на 0,1%, с начала года - сократились на 14,9%, до 462,2 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам в ноябре не изменились, с начала года - уменьшились на 19,8%, до 24 миллиардов долларов.

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Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в октябре в национальной валюте вырос на 1,7% - до 361,343 миллиарда гривень, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - снизился на 2,4%, до 14,040 миллиарда долларов.

В 2014 году объем депозитов в национальной валюте снизился на 13,7% - до 364,5 миллиарда гривень, в иностранной валюте - на 37,2%, до 19,4 миллиарда долларов.