Украина готова судиться с Россией по вопросу долга - Яценюк

Об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк передает "112 Украина".

"Наша позиция неизменна, мы предложили всем кредиторам провести реструктуризацию, все адекватные международные кредиторы приняли предложение Украины... Еще раз подчеркиваю, что Россия не получит других условий реструктуризации, чем получили другие кредиторы... Если Россия подает в суд на Украину - мы готовы судиться с Россией, мы в полном вооружении", - заявил Яценюк.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минфину подавать в суд на Украину в случае невыплаты долга по облигациям.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Международный валютный фонд намерен пересмотреть свою политику кредитования стран с просроченной суверенной задолженностью.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре РФ предложила выплатить долг по "займу Януковича" по 1 млрд. на протяжении трех следующих лет.