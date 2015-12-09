В УКРОПе заявили, что налоговая реформа только усилит давление на бизнес и граждан

"Всеукраинское объединение "УКРОП" высказалось категорически против налоговой реформы в том виде, в котором ее представила министр финансов украины Наталия Яресько. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте УКРОПа.

Читайте такжеПутин поручил Минфину подать в суд на Украину за невыплату долга по "займу Януковича"

"Залогом успеха любой реформы является честность реформаторов, публичность при ее подготовке и привлечению к этому процессу всех заинтересованных сторон. При разработке проекта налоговой реформы Министерством финансов, к сожалению, не был соблюден ни один из перечисленных принципов", - говорится в заявлении.

В объединении подчеркнули, что текст изменений в Налоговый кодекс, представленные от имени министра финансов Натальи Яресько, не содержит макроэкономических расчетов. Неизвестно, как они повлияют на занятость, объемы производства, динамику импорта и экспорта. Более того, не просчитано влияние документа на доходную часть бюджета.

"Причина проста: отдел макроэкономического прогнозирования Министерства финансов находится в процессе ликвидации после того, как его специалисты отказались визировать поддельный прогноз о том, что налоговая реформа от Минфина окажет положительное влияние на экономику Украины", - подчеркивают в УКРОПе.

Читайте такжеЯресько рассчитывает удержать дефицит бюджета-2016 на уровне 3,7% ВВП

Объединение высказалось категорически против налоговой реформы министра Яресько как таковой, что усугубляет финансово-экономический кризис и экономические проблемы государства.

Кроме того отмечается, что она увеличивает налогообложение в период кризиса производства, а также не решает проблемы выхода бизнеса из тени, не создает новых рабочих мест и консервирует старую коррумпированную налоговую систему. Эта реформа убивает малый и средний бизнес, отменяя льготы, считают в объединении.

Поэтому в УКРОПе требуют вынесения на рассмотрение парламента законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, предложенного группой депутатов, в частности, из межфракционного объединения "Укроп" (проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налоговой либерализации" №3357 от 26.10.2015 года).

Сообщается, что в работе над законопроектом принимала участие и группа специалистов Министерства финансов, которые были вынуждены уйти с него после прихода некомпетентных руководителей.