Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню - 22,89 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2289,4918 (9 декабря – 2291,3187)

100 EUR – 2504,9330 (9 декабря – 2491,8091)

10 RUR – 3,3085 (9 декабря – 3,3063)

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,92/22,99 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1470/25,2200 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3310/0,3320 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,8949 гривни/доллар, к этому часу было заключено 569 сделок на сумму 426,34 миллиона долларов.