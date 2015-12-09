Минрегион в следующем году хочет увеличить финансирование объединенных общин

Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) планирует в следующем году увеличить финансирование объединенных территориальных общин и создать фонд энергоэфективности, сообщил в ходе публичного отчета Кабинета министров вице-премьер-министр, министр регионального развития и строительства Геннадий Зубко.

"В следующем году очень амбициозная задача стоит перед нами – это увеличение Государственного фонда регионального развития, который в первую очередь будет направлен на поддержку инвестиционных проектов", - сказал он, добавив, что сегодня на поддержку объединенных территориальных общин в государственном бюджете предусмотрено 1,2 миллиарда гривень.

Кроме того, Зубко сообщил, что на 2016 год правительство ставит перед собой цель создать специализированный фонд энергоэффективности по литовской модели.

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Как сообщал УНИАН, Украина с 2014 года проводит реформу бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые полномочия. Заявленные преобразования должны принести регионам в общей сложности порядка 40 миллиардов гривень дополнительных доходов в год.

В то же время, на центральном уровне остается возможность предоставления финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Фонду развития территориальных общин. Бюджет такого фонда в 2015 году составляет 3,5 миллиарда гривень. Однако по итогам января-августа 2015 года фонд смог выделить на места только 1,3 миллиарда гривень, что составляет немногим менее 40% от необходимых для реализации различных проектов средств.