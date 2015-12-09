Яценюк рассказал, когда Порошенко подаст в Раду компромиссный проект Налогового кодекса

И только после этого президент подаст кодекс в Раду, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

При этом он напомнил, что обсуждаемые правительством положения нового Налогового кодекса являются компромиссным вариантом между тем, что предлагало изначально Министерство финансов и Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике. И одним из пунктов компромисса стали как показатели налоговых ставок, так и сроки введения изменений, а именно: изменения ставок с 1 января 2016 года, а общие налоговые изменения – со второго квартала 2016 года.

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«Проект Налогового кодекса – это 700 страниц. Вчера мы с президентом достигли договоренности, что Кабинет министров продолжает работу над Кодексом и над бюджетом. Мы вносим Налоговый кодекс президенту Украины и он, пользуясь своим конституционным правом, вносит его в парламент с просьбой рассмотреть как неотложный, - сказал Яценюк. – Второй компромисс в том, что в конечных положениях нового кодекса все ставки по налогам будут изменены с 1 января 2016 года, а тело Налогового кодекса вступит в силу со второго квартала 2016 года. То есть, у украинского бизнеса будет три месяца, чтобы досконально изучить и отработать проект закона».

Как сообщал УНИАН, компромиссный вариант налоговой реформы, разработанный Министерством финансов Украины и обсужденный в ходе заседания Национального совета реформ при президенте Украины, предполагает сокращение числа предпринимателей-плательщиков единого налога до 958 тыс. человек с нынешних 1,2 млн человек и сокращение групп «единщиков» до трех с нынешних четырех. Кроме того, он предполагает сохранение ставки налога на добавленную стоимость в 20% для внутренних операций, 0% - для внешних операций, 7% - для фармацевтической индустрии, а также переходный период уплаты НДС для аграриев сроком 1 год, когда 75% налога выплачивается в бюджет, а 25% остается на специальных инвестиционных счетах плательщиков.