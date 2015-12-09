Кабмин может завтра утвердить проекты налоговой реформы и бюджета-2016

Кабинет министров Украины может 10 декабря утвердить проекты налоговой реформы и бюджета на 2016 год, после чего они будут вынесены на рассмотрение парламента, сообщил журналистам заместитель министра финансов Игорь Уманский на заседании правительства в среду.

"Завтра мы будем рассматривать весь пакет, все изменения: налоговый кодекс, бюджетный кодекс, азартные игры (легализация азартных игр в Украине - УНИАН)", - сказал он.

По словам заместителя министра, после утверждения Кабмином проект бюджета может уже завтра быть подан в Верховную Раду напрямую, а проект налоговой реформы - внесен президентом.

"Надеюсь, да, весь пакет", - ответил он на вопрос журналистов о вероятности внесения проектов в парламент 10 декабря.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк 9 декабря заявил, что Кабинет министров продолжит работу над проектом нового Налогового кодекса, и окончательный вариант документа будет представлен президенту Украины Петру Порошенко, и только после этого президент подаст кодекс в Раду.

По словам президента, бюджет на 2016 год будет приниматься на новой налоговой базе.

Компромиссный вариант налоговой реформы, разработанный Министерством финансов Украины и обсужденный в ходе заседания Национального совета реформ при президенте Украины, предполагает сокращение числа предпринимателей-плательщиков единого налога до 958 тысяч человек с нынешних 1,2 миллиона человек и сокращение групп "единщиков" до трех с нынешних четырех. Кроме того, он предполагает сохранение ставки налога на добавленную стоимость в 20% для внутренних операций, 0% - для внешних операций, 7% - для фармацевтической индустрии, а также переходный период уплаты НДС для аграриев сроком 1 год, когда 75% налога выплачивается в бюджет, а 25% остается на специальных инвестиционных счетах плательщиков.