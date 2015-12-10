В Кировской области России прекратили соцвыплаты из-за нехватки средств в бюджете
В Кировской области России не хватает финансов на выплату социальных пособий в декабре 2015 года, сообщают местные чиновники.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Из-за недостаточной наполняемости бюджета будут прекращены выплаты пособий многодетным и малообеспеченным семьям, приемным родителям, врачам, учителям, работникам культуры.
Кроме того, помощи государства лишатся ветераны труда, почетные учителя и врачи. Для помощи этим категориям граждан в областном бюджете не хватает 250 миллионов рублей.
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«Завершение финансового года проходит в сложных экономических условиях, что отражается на наполняемости бюджетов всех уровней, в том числе и областного бюджета. Поступления доходов по отдельным показателям идет ниже запланированного уровня», – заявили в кировском областном министерстве финансов.
Специалисты российского ведомства уверяют, что все выплаты за декабрь 2015 года граждане получат в начале 2016 года.
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Это первая большая задержка выплаты социальных пособий в Кировской области за последнее время.