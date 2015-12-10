В Кировской области России прекратили соцвыплаты из-за нехватки средств в бюджете

Об этом сообщает Радио Свобода.

Из-за недостаточной наполняемости бюджета будут прекращены выплаты пособий многодетным и малообеспеченным семьям, приемным родителям, врачам, учителям, работникам культуры.

Кроме того, помощи государства лишатся ветераны труда, почетные учителя и врачи. Для помощи этим категориям граждан в областном бюджете не хватает 250 миллионов рублей.

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«Завершение финансового года проходит в сложных экономических условиях, что отражается на наполняемости бюджетов всех уровней, в том числе и областного бюджета. Поступления доходов по отдельным показателям идет ниже запланированного уровня», – заявили в кировском областном министерстве финансов.

Специалисты российского ведомства уверяют, что все выплаты за декабрь 2015 года граждане получат в начале 2016 года.

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Это первая большая задержка выплаты социальных пособий в Кировской области за последнее время.