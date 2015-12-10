Китайский юань упал до четырехлетнего минимума

Народный банк Китая понизил с 10 декабря курс национальной валюты до 6,42 юаня за доллар, сообщает Lenta.ru.

"Это минимальное значение с августа 2011 года. Это уже второе снижение стоимости юаня за последние два дня. Необходимость такого шага власти страны объясняют задачей оптимизации международных расчетов", - говорится в сообщении.

Впервые в этом году Народный банк Китая девальвировал юань 11 августа. После этого в течение трех дней китайская валюта подешевела к доллару на 4,6%. Однако, затем курс юаня вновь вырос, и в начале ноября доллар в Китае стоил 6,32 юаня.

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30 ноября Международный валютный фонд включил китайский юань в свой список резервных валют (SDR). Решение МВФ пополнить список резервных валют еще одним денежным знаком принято впервые за последние 35 лет. Решение вступит в силу с 1 октября 2016 года. Таким образом, китайская валюта станет пятой в этом списке. Кроме нее в SDR входят американский доллар, евро, британский фунт и японская иена.

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