Дефицит бюджета России достиг почти $14 миллиардов

Дефицит бюджета России в январе-ноябре 2015 года составил 957,389 миллиарда рублей, или 13,835 миллиарда долларов, передает Газета.RU со ссылкой на данные Федерального казначейства России.

Профицит за аналогичный период 2014 года был на уровне 1,273 триллиона рублей (1 доллар - 69 руб.). Доходы федерального бюджета на 1 декабря составили 12,174 триллиона рублей, расходы — 13,131 триллиона рублей, уточняет ведомство.

Читайте такжеMoody’s сохранило рейтинг России по гособлигациям на мусорном уровне, изменив прогнозСнижение доходов бюджета России напрямую связано с падением цен на нефть, так как 49% федерального бюджета (около 37% совокупного бюджета) составляют поступления от продажи углеводородов. Еще 6% – таможенные платежи по импорту (товары, купленные за полученные от продажи углеводородов средства), и 25% – НДС с импортированных (за счет тех же нефтедолларов) товаров.

В бюджет РФ на 2015 год правительство изначально закладывало среднюю цену нефти в размере $96 за баррель и курс — 37,7 руб. за доллар. После корректировки бюджета весной основы для расчетов резко изменились — теперь это $50 за баррель и 61,5 руб. за доллар.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозирует дальнейшее падение цен на нефть и рост дефицита бюджета, что может сорвать планы по соцобязательствам. По его мнению, дефицит бюджета в 2016 году может превысить прогнозируемые сейчас 3%. Доходы в бюджет сократятся из-за низкой выручки российских нефтегазовых компаний и слабого рубля. Он считает, что цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель. Ситуация усложняется санкциями Запада.