В течение 10 лет из Украины незаконно вывели почти $117 миллиардов

Украина оказалась на четырнадцатом месте среди стран с самыми высокими объемами нелегального оттока капиталов, сообщает Украинская правда со ссылкой на исследования организации Global Financial Integrity "Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран".

В статье подчеркивается, что рейтинг охватывает период с 2004 по 2013 годы.

"Согласно данным исследования, ежегодно из Украины нелегально выводится в среднем 11,676 миллиарда долларов. Авторы отмечают, что за 10 лет из Украины нелегально вывели 116,762 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

В частности, в 2004 году выведено 4,38 миллиарда долларов, в 2005 году - 5,626 миллиардов долларов, в 2006 году - 5,381 миллиарда долларов, в 2007 году - 7,175 миллиарда долларов, в 2008 году - 16,922 миллиарда долларов, в 2009 году - 10,574 миллиарда долларов, в 2010 году - 13,843 миллиарда долларов, в 2011 - 17,949 миллиарда долларов, в 2012 году, который стал рекордным, выведено 21,001 миллиарда долларов и в 2013 году было выведено 13,911 миллиарда долларов.

При этом рейтинг возглавляет Китай, из которого ежегодно нелегально выводится в среднем 139 миллиардов долларов.

На втором месте оказалась Россия, с которой в среднем выводят 104,977 миллиарда долларов ежегодно. Всего за отчетный период из России было выведено 1,049 триллиона долларов.

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Отмечается, что Украина в 2015 году заняла 107 место в рейтинге налоговой нагрузки на бизнес среди 189 экономик.