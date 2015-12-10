Кабмин готов продлить мораторий на проверки бизнеса
11:10, 10 декабря 2015Финансы
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Премьер-министр Арсений Яценюк поддержал предложение продлить действующий мораторий на проверки бизнеса.
REUTERS
Кабинет министров Украины готов продлить мораторий на проверки бизнеса, который действует до конца 2015 года, сказал в ходе заседания Совета экспортеров премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Предложение продлить мораторий высказали представители металлургического гиганта "АрселорМиттал Кривой Рог".
"По мораторию мы поддерживаем", - сказал Яценюк.
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Как сообщал УНИАН, в ноябре текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о продлении моратория на проверки бизнеса до 30 июня 2016 года. Законопроект подготовило Министерство экономического развития и торговли Украины.
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