Кабмин готов продлить мораторий на проверки бизнеса

Кабинет министров Украины готов продлить мораторий на проверки бизнеса, который действует до конца 2015 года, сказал в ходе заседания Совета экспортеров премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Предложение продлить мораторий высказали представители металлургического гиганта "АрселорМиттал Кривой Рог".

"По мораторию мы поддерживаем", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о продлении моратория на проверки бизнеса до 30 июня 2016 года. Законопроект подготовило Министерство экономического развития и торговли Украины.