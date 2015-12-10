Зона свободной торговли с ЕС несет не только возможности, но и вызовы – Яценюк

Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, которая вступит в силу с 1 января 2016 года, несет не только возможности украинским экспортерам, но и вызовы внутреннему рынку, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания Совета экспортеров.

По словам Яценюка, ключевой вызов экономике состоит в том, что в Украину придут европейские компании со своими товарами. В этой связи украинским производителям придется бороться за потребителя – как на внешних, так и на внутреннем рынке.

"Зона свободной торговли – это как возможность, так и вызов. Это возможность для нас продавать больше своих товаров, и это возможность для наших партнеров заходить на украинский рынок и предлагать свои товары высокого качества, которые будут сильно конкурировать с нашими товарами, - сказал Яценюк. – И потому наша задача – предлагать свой товар и завоевывать европейского потребителя".

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины и Еврокомиссия не намерены откладывать имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ратифицированного всеми странами – членами Европейского Союза. Составной частью документа является введение с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной.

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Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу. Украина уже выступила с заявлением, что на каждый шаг России в отношении украинских товаров она ответит "зеркальными мерами".