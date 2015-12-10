Украинцы в ноябре продали валюты на $70 миллионов больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в ноябре составила 70,2 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, тенденция превышения предложения валюты на наличном валютном рынке над спросом сохраняется десятый месяц подряд.

Объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке в ноябре в долларовом эквиваленте составил 196 миллиона долларов, в том числе граждане продали банкам валюты на 133,1 миллиона долларов, купили – на 62,9 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, чистая продажа валюты населением в октябре составила 104,7 миллиона долларов.

В 2014 году чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) составила 2,410 миллиарда долларов, что на 469,5 миллиона долларов меньше показателя 2013 года в 2,880 миллиарда долларов.