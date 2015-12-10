Первый заместитель Гонтаревой уходит в отставку

Первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук с 31 декабря уходит с занимаемой должности.

Об этом сообщается на сайте регулятора, при этом причины ухода Писарука не указываются.

"Я очень благодарен, что мне дали возможность внести свой вклад в развитие украинской банковской системы и достойно исполнить гражданский долг. Моих сил и профессионального опыта хватило, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь конкретных результатов. Я возвращаюсь к международной деятельности, поскольку свою миссию на этом считаю выполненной", – приводятся в сообщении слова Писарука.

Комментируя предстоящие изменения в составе Правления Национального банка Украины, Валерия Гонтарева сообщила, что первым заместителем главы будет назначен Яков Смолий (сейчас занимает должность заместителя главы и отвечает за блок расчетных операций), заместителем главы, который отвечает за блок пруденциального надзора, – Екатерина Рожкова (сейчас директор департамента банковского надзора).

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Как сообщал УНИАН, Писарук занимал указанную должность с июля 2014 года. С октября 2010 года по июль 2014 года он был региональным руководителем ING Wholesale Banking в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).