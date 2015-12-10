Фискальная служба с начала года прикрыла 56 конвертцентров, которые "отмыли" 16 миллиардов

Государственная фискальная служба Украины в январе-ноябре остановила деятельность 56 конвертационных центров, которыми было конвертировано 16,2 млрд грн, сообщается на сайте ГФС.

Согласно сообщению, с руководителей центров в бюджет было взыскано 731,5 млн грн причиненного государству ущерба.

По данным Фискальной службы, в январе-ноябре подразделения налоговой милиции выявили и остановили на стадии регистрации фиктивных налоговых накладных операции на сумму 243 млрд грн.

По материалам оперативных подразделений за указанный период были начаты 249 уголовных производств по выявленным фактам незаконно заявленных к возмещению 2 млрд грн и незаконно возмещенных из бюджета 177,4 млн грн НДС.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины с мая по август текущего года предотвратила формирование предприятиями фиктивных налоговых кредитов на сумму 92,8 млрд грн.

По словам главы ГФС Романа Насирова, теневая экономика в Украине каждый месяц забирала из бюджета порядка 3 млрд грн.

По данным Министерства экономического развития и торговли, теневая экономика в Украине составляет 42%.