Яценюк рассказал, когда можно ослабить валютные ограничения

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил ослабить валютные ограничения, введенные для достижения макрофинансовой стабилизации, после принятия бюджета, налогового кодекса и получения следующего транша Международного валютного фонда.

Об это глава правительства заявил на заседании Совета экспортеров в четверг.

“Я думаю, что мы после того, как примем бюджет, налоговый кодекс и получим следующий транш МВФ, мы можем серьезно говорить об ослаблении валютных ограничений”, - сказал он.

По словам премьера, правительство также будет инициировать переговоры с Национальным банком и представителями бизнеса для упрощения инвестиций в активы за границей.

Как сообщал УНИАН, по словам министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, Кабинет министров Украины и Национальный банк готовы постепенно снимать ограничения на валютном рынке, введенные для достижения макрофинансовой стабилизации.

Украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

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После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более полугода.

В последний месяц диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что, по мнению НБУ, было связано с проведением в Украине местных выборов.

25 ноября регулятор сообщил, что аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке не состоялись, спрос и предложение на рынке уравновесились самостоятельно, а курс гривни в ходе торгов укрепился.