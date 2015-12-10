Гривня опустилась на межбанке до 23,50 за доллар

В четверг, 10 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,37/23,50 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,5710/25,7110 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3370/0,3390 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,3946 гривни/доллар, к этому часу заключено 152 сделки на сумму 67,61 миллиона долларов.