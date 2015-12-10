У Гонтаревой назвали причины инфляции

Национальный банк Украины объясняет возвращение к инфляции в ноябре после дефляции в октябре сезонным повышением цен на сырые продукты питания, сообщается на сайте регулятора.

"Рост инфляции был прежде всего обеспечен повышением цен и тарифов небазового ИПЦ (индекса потребительских цен – УНИАН), который в ноябре вырос на 3% месяц к месяцу (на 54,1% в годовом измерении). Так, в ноябре продолжили расти цены на сырые продукты питания (на 4,3% месяц к месяцу), прежде всего из-за сезонного подорожания овощей "борщевого набора" (на 20,5% месяц к месяцу)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ноябре в инфляции отобразилось повышение тарифов на отопление – на 19,7%.

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Как сообщал УНИАН, потребительские цены в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем выросли 2%. В годовом выражении (ноябрь 2015 года к ноябрю 2014 года) инфляция ускорилась до 46,6% с 46,4%, зафиксированных месяцем ранее.

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С начала года, за январь-ноябрь, потребительские цены в Украине выросли на 42,3%.