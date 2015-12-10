Яценюк обещает до конца года максимально сократить долги по НДС
В данный момент долг по возмещению НДС удалось сократить с 22 миллиардов до 15 миллиардов гривень.
Кабинет министров Украины планирует до конца года максимально сократить задолженность по возмещению украинским экспортерам налога на добавленную стоимость, которая на текущий момент составляет порядка 15 млрд грн, а также полностью выплатить текущие платежи.
Об этом в ходе заседания Совета экспортеров сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Стимулирование для экспортера – это обязательство государства возмещать экспортеру ту часть НДС, на возмещение которой он может рассчитывать. Мы сделали серьезные шаги в части администрирования НДС, у нас от месяца к месяцу идет "плюс" по сбору НДС. Теперь должна быть зеркальная картина, которая состоит в возмещении налога, - сказал Яценюк. – И тут динамика лучше, чем была в прошлые годы. У нас было примерно 22 миллиарда гривень долга по возмещению, осталось 15 миллиардов гривень. Это тоже много. Сейчас мы с министром финансов и главой ГФС работаем над тем, чтобы до конца года максимально увеличить сумму к возмещению и сократить наши долги перед экспортерами".
Такой же принцип, отметил Яценюк, будет проработан и в отношении переплат по налогу на прибыль.
"Общий объем переплат – порядка 24 миллиардов гривень. Мы ищем путь, в том числе с экспертами МВФ, каким образом рассчитаться с компаниями", - сказал Яценюк.
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Как сообщал УНИАН, ранее глава ГФС Роман Насиров отмечал, что Государственная фискальная служба планирует в декабре возместить предпринимателям 10 миллиардов гривень задолженности по налогу на добавленную стоимость и погасить просроченную задолженность перед предпринимателями по возмещению этого налога.
Объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем снизился на 7,1% – до 6,44 миллиарда гривень. Объем возмещений НДС за январь-ноябрь 2015 года составил 58,919 миллиарда гривень.