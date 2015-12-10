Международные резервы России за неделю "похудели" на $500 миллионов

Об этом сообщается на сайте Центробанка России.

Международные резервы России за прошедшую неделю с 27 ноября по 4 декабря сократились на 0,1% и составили $364,4 миллиарда против $364,9 миллиарда на 27 ноября.

Следовательно, международные резервы снизились на 0,5 миллиарда долларов.

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Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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По итогам 2014 года международные резервы России уменьшились в 1,3 раза и составили 385,46 миллиарда долларов.