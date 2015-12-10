В России заявили, что не будут из-за Украины выходить из МВФ

Россия не намерена выходить из состава участников Международного валютного фонда из-за изменения им кредитной политики, которое позволяет Украине продолжить получать кредиты МВФ при дефолте по долгу перед РФ на 3 миллиарда долларов.

Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

"Что касается отношений с Международным валютным фондом, то мы (Россия — ред.) являемся одним из ключевых участников фонда, мы не считаем необходимым из-за сложной ситуации, которая сегодня возникла, выходить из состава участников фонда", — сказал Силуанов.

По его словам, РФ считает, что МВФ реализует правильную политику в части поддержки платежного баланса стран, нуждающихся в помощи. "Это очень важный и нужный институт, особенно в нынешней непростой ситуации в мировой экономике", — сказал министр.

Совет директоров МВФ во вторник утвердил реформу, позволяющую фонду кредитовать должников даже в случае их дефолта по долгу перед официальными кредиторами.

Силуанов в тот же день назвал это решение поспешным, предвзятым, принятым исключительно в ущерб России и в целях легализации возможности Киева не платить по своим долгам. Он также сказал, что РФ обратится в международный суд, если Украина не выплатит долг в 3 миллиарда долларов в течение 10 дней после 20 декабря.

Срок погашения украинских евробондов на 3 миллиарда долларов, выпущенных во времена президентства Виктора Януковича и выкупленных Россией в конце 2013 года, наступает как раз 20 декабря.

16 ноября Путин заявил, что РФ готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 млрд долларов в год при условии, что западные партнеры предоставят гарантии.

Однако, как рассказал в среду Силуанов, зарубежные партнеры отказались давать такие гарантии. После этого президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подавать в суд на Украину, если та не погасит долг перед РФ на 3 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина 12 ноября завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

Украина предлагала РФ решить вопрос реструктуризации бондов до 29 октября, поскольку после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и также выразила готовность решать вопрос в суде.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в случае несогласия РФ на реструктуризацию правительство объявит мораторий на выплату этого долга.

9 декабря Яценюк заявил, что Украина готова судиться с Россией по вопросу долга.