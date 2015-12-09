Гройсман подписал и направил президенту закон о реструктуризации валютных кредитов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подписал и направил президенту закон о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№1558-1).

Как отмечается на сайте парламента, закон направлен на подпись президенту 9 декабря.

Справка УНИАН. 2 июля парламент принял закон №1558-1, который обязует банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения какого-либо имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть в большинстве случаев по курсу 5,05 грн за доллар).

Принятие закона сопровождалось акциями протеста активистов, которые представляют интересы валютных заемщиков, под стенами Национального банка Украины и Верховной Рады.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк выступили с резкой критикой в адрес депутатов, которые поддержали принятие закона, а группа депутатов крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» инициировала новое голосование за закон в связи с нарушением регламента во время рассмотрения и голосования за этот законопроект.

По оценкам Национального банка Украины, Министерства финансов и ряда экспертов, реализация закона повлечет убытки для экономики страны в размере около 100 млрд грн, новые банкротства от 20 до 50 банков, стремительную девальвацию гривни до уровня 40-50 грн/долл., снижение реальных доходов населения и рост безработицы.

Действующий с 12 мая меморандум между банками и заемщиками позволяет гражданам конвертировать остаток валютного кредита под залог недвижимости до эквивалента 2,5 млн грн по курсу НБУ на 1 января 2015 года (около 158,5 тыс. долл.), при этом по кредитам для приобретения социального жилья (квартира 60 кв. м или жилой дом до 120 кв. г) банки списывают до 50% долга.

7 декабря Гройсман отметил, что закон о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте должен быть ветирован, а взамен необходимо разработать новый закон. Он отметил, что этот закон является «абсолютно несовершенным и позволяет огромные злоупотребления с точки зрения коммерческой недвижимости, кредитования, с точки зрения земельных участков, неограниченной площади».

Как известно, после принятия парламентом этого закона в ВР был зарегистрирован проект постановления об отмене результатов голосования за него. По словам пресс-секретаря Гройсмана Дмитрия Столярчука, авторы проекта постановления отозвали его, что дает право председателю ВР подписать данный закон.