НБУ объявил 1-3 и 7-10 января выходными для банковской системы

Национальный банк Украины объявил выходными для банковской системы дни с 1 по 3 января и с 7 по 10 января 2016 года, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, НБУ перенес рабочий день банков с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января 2016 года.

Согласно сообщению, Нацбанк также установил, что 29 и 30 декабря 2015 года система электронных платежей НБУ будет работать в режиме продлённого банковского дня на 2 часа, и 30 декабря должны быть завершены все транзакции с клиентами.

4 января 2016 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день осуществляться не будут. При этом, 5, 6 и 11 января 2016 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

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Отмечается также, что официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам будет установлен и опубликован 30 декабря 2015 года и будет действовать до момента его последующего установления 5 января 2016 года.