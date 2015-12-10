Гривня закрыла межбанк на уровне 23,57 за доллар

В четверг, 10 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,45/23,57 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,7010/25,8300 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3400/0,3420 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,3683 грн/долл., к этому часу было заключено 616 сделок на сумму 527,33 млн долл.