Банкиры призвали президента ветировать закон о реструктуризации валютных кредитов

Независимая ассоциация банков Украины призывает президента Петра Порошенко ветировать скандальный законопроект №1558-1, которым предусмотрена реструктуризация всех потребительских кредитов, выданных в иностранной валюте, по курсу на дату заключения такого договора, то есть в большинстве случаев по курсу 5,05 грн за доллар.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации, которая напомнила, что во вторник, 8 декабря, глава Верховной Рады Владимир Гройсман подписал указанный законопроект.

Ассоциация отмечает, что президентское вето позволит зарегистрировать в парламенте альтернативный проект закона «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)», представленный Министерством финансов в конце ноября.

«Принятие законопроекта №1558-1 приведет к дестабилизации финансового и валютного рынков и поставит под угрозу экономическую стабильность Украины в целом», - цитируются в сообщении слова председателя НАБУ Романа Шпека.

По подсчетам ассоциации, в случае принятия этого законопроекта банки, в том числе и государственные, понесут убытки в размере свыше 100 млрд грн.

«Компенсировать такую сумму большинство банков окажутся просто неспособными, это спровоцирует новую волну банкротств на финансовом рынке страны и ляжет дополнительным грузом на Фонд гарантирования вкладов физических лиц», - добавил Шпек.

Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, обязывающий банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В то же время, в парламенте уже зарегистрирован проект постановления о переголосовании этого закона в связи с нарушением регламента ВР, в частности, из-за неперсонального голосования. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о реструктуризации валютных кредитов приведет к коллапсу банковской системы и уничтожению золотовалютных резервов Украины. Порошенко заявил, что защитит Украину от закона о реструктуризации валютных кредитов.