Нацбанк понизил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2336.8319 (10 декабря – 2289.4918)

100 EUR – 2557.1951 (10 декабря – 2504.9330)

10 RUR – 3.3762 (10 декабря – 3.3085)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,45/23,57 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,7010/25,8300 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3400/0,3420 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,3683 грн/долл., к этому часу было заключено 616 сделок на сумму 527,33 млн долл.