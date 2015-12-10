Кабмин согласовал проекты нового Налогового кодекса и бюджета на 2016 год - источник
Кабинет министров Украины на своем заседании в четверг, 10 декабря, согласовал проект нового Налогового кодекса и проект государственного бюджета на 2016 год.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
"Да, все согласовали", - сказал собеседник агентства.
В то же время, источники не уточняют, состоится ли завтра запланированный в парламенте отчет правительства.
"Мы готовимся, но окончательная информация появится завтра утром", - подчеркнул собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк анонсировал заседание правительства по вопросам налогового кодекса и проекта госбюджета, а также отчет правительства в парламенте в рамках "Часа вопросов" к правительству.
С этой целью Яценюк обращался к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману выделить министрам не менее трех часов. Как ожидается, проект налогового кодекса будет передан в администрацию президента и представлен в ВР непосредственно президентом Украины Петром Порошенко.
Принятие налогового кодекса, а также проекта бюджета, является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества Украины с основным кредитором - Международным валютным фондом.