США ожидают, что Евросоюз продлит экономические санкции в отношении России.

Об этом заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Адам Шубин, передают РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

"Мы тесно сотрудничали с ЕС по вопросу сохранения экономического давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и глубоко убеждены, что это остается надлежащим ориентиром", - сказал Шубин.

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10 декабря источник в Совете Европейского Союза сообщил УНИАН, что решение о санкциях против России может быть принято, как 15 декабря во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, так и на уровне глав государств и правительств стран Евросоюза 17-18 декабря.

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ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году в связи с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе. Срок действия санкций истекает в конце января 2016 года.