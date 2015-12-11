Представители бизнеса требуют снять с обсуждения разработанный КГГА порядок размещения наружной рекламы в городе

Представители бизнеса требуют снять с обсуждения новый порядок размещения наружной рекламы в Киеве, который был разработан департаментом архитектуры КГГА совместно с КП "Киевреклама", так как он не способен кардинальным образом повлиять на сокращение незаконных рекламных конструкций в столице, а также содержит нормы, которые могут стимулировать коррупцию и привести к юридическим коллизиям.

Такое мнение на встрече с прессой, посвященной презентации нового проекта размещения наружной рекламы в КП "Киевреклама", высказали представители бизнеса наружной рекламы.

Как отметила глава КП "Киевреклама" Наталья Гончарова, новый порядок содержит ряд изменений. В частности, документом предлагается увеличить минимально допустимую дистанцию между рекламными конструкциями площадью до 8 квадратных метров с 50 метров до 70 метров, а для носителей большего формата – до 250 метров, в зависимости от площади.

Кроме того, документ предусматривает изменения в процедуру начисления оплаты за пользование местом, выделяемым под рекламную конструкцию. В частности, в формулу расчета включен ряд коэффициентов, которые, по мнению присутствующего на встрече члена правления Всеукраинской рекламной коалиции Любови Высочиной, содержат коррупционные риски. "Новая формула расчета содержит ряд коэффициентов, из которых три - коррупционные, то есть те, которые, к примеру, предусматривают повышение стоимости места, например, за неопрятный вид рекламной конструкции", - отметила Высочина.

В свою очередь, глава Ассоциации наружной рекламы Украины Оксана Полищук в разговоре с журналистами отметила, что те изменения в процедуру начисления оплаты, которые были внесены разработчиками, кроме коррупционной составляющей, несут в себе риски возникновения юридических коллизий.

"С юридической точки зрения, та формула, которая действует сейчас – это только формула, которая работает совместно с другим распоряжением КГГА, где определены базовые тарифы. Поэтому, изменяя формулу в одном нормативно-правовом документе и оставляя без изменений другой, мы заходим в правовою коллизию", - отметила Полищук.

При этом она отметила, что бизнес давно выступает за развитие внешнего облика городов, реализуя проекты по повышению прозрачности рынка и ликвидации коррупции, однако власть часто игнорирует эти процессы и не идет на диалог.

Подверг критике властей за имитацию диалога и игнорирование мнения общественностии и глава Антикоррупционного совета при Киевском горсовете Александр Плива. Он заявил, что проект решения "Об утверждении порядка размещения наружной рекламы в Киеве", опубликованный на сайте КГГА, отличается от того, который был разработан рабочей группой. В свою очередь директор КП «Киевреклама» Наталья Гончарова признала наличие отличий в обнародованном документе, объяснив их действиями в интересах общественности.

Представители бизнеса также обратили внимание, что предложенный порядок не содержит никаких финансовых расчетов, что не дает возможностей бизнесу адекватно просчитать свой бизнес-план и инвестировать в развитие.

В то же время, новый порядок содержит норму, предполагающую разработку схемы размещения рекламных конструкций в Киеве в течение трех месяцев после его принятия. Однако глава КП «Киевреклама» Наталья Гончарова согласилась, что принятие схемы, а тем более приведение города к надлежащему виду — это процесс достаточно трудоемкий, и в такие сроки реализовать все задуманное практически невозможно. "Раньше пяти лет - идеального состояния на улицах Киева мы не увидим", - отметила она.

По ее словам, на сегодняшний день порядка 20% рекламных конструкций Киева расположены с нарушениями. Но демонтировать эти конструкции коммунальное предприятие не имеет права, так как в большинстве случаев, все эти конструкции имеют соответствующие разрешительные документы, выданные несколько лет назад представителями предыдущей власти. И в случае демонтажа, практически любой суд вынесет решение в пользу оператора наружной рекламы.

В связи с целым рядом упущений и неточностей содержащихся в разработанном КГГА и КП «Киеврекламой» новом порядке размещения наружной рекламы, а также учитывая то, что Гончарова призналась в подлоге документа, бизнес настаивает на снятии его с обсуждения и требует от столичных властей соблюдения норм действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, по данным коммунального предприятия "Киевреклама", объем поступлений в бюджет Киева от размещения рекламы за 7 месяцев 2015 года составил порядка 135 миллионов гривень. При этом общее количество объектов внешней рекламы столицы в соответствии с выданными разрешениями составляет порядка 17 тысяч, из которых около 12,5 тысяч объектов – это наземные конструкции и широкоформатная реклама, и около 7 тысяч – рекламные вывески.

Операторы наружной рекламы Украины считают необходимым внести изменения в закон о рекламе, в частности, в ту его часть, которая регламентирует деятельность операторов наружной рекламы, и на законодательном уровне установить сроки выдачи разрешительных документов, схемы размещения рекламных конструкций в городах, перечень запретов выдачи разрешений, а также понятие демонтажа рекламных конструкций.