Сумма долговых обязательств Украины сократилась до $66 с $73 миллиардов - Яценюк
10:28, 11 декабря 2015Финансы
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Благодаря реструктуризации удалось не только сократить объем долга, но и выплаты по его обслуживанию на 10 миллиардов гривень.
REUTERS
Объем государственного долга Украины на текущий момент составляет 66 миллиардов долларов, сообщил в ходе выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
При этом на момент его вступления в должность – в марте 2014 года – объем госдолга составлял 74 миллиарда долларов.
Также Яценюк подчеркнул, что благодаря проведенной долговой операции, а именно - реструктуризации госдолга – удалось не только сократить объем долга, но и объем финансирования на обслуживание госдолга на 10 миллиардов гривень.
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