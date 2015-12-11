Сумма долговых обязательств Украины сократилась до $66 с $73 миллиардов - Яценюк

10:28, 11 декабря 2015
Финансы
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Благодаря реструктуризации удалось не только сократить объем долга, но и выплаты по его обслуживанию на 10 миллиардов гривень. 

REUTERS

Объем государственного долга Украины на текущий момент составляет 66 миллиардов долларов, сообщил в ходе выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

При этом на момент его вступления в должность – в марте 2014 года – объем госдолга составлял 74 миллиарда долларов.

Также Яценюк подчеркнул, что благодаря проведенной долговой операции, а именно - реструктуризации госдолга – удалось не только сократить объем долга, но и объем финансирования на обслуживание госдолга на 10 миллиардов гривень.

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