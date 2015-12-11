Сумма долговых обязательств Украины сократилась до $66 с $73 миллиардов - Яценюк

Объем государственного долга Украины на текущий момент составляет 66 миллиардов долларов, сообщил в ходе выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

При этом на момент его вступления в должность – в марте 2014 года – объем госдолга составлял 74 миллиарда долларов.

Также Яценюк подчеркнул, что благодаря проведенной долговой операции, а именно - реструктуризации госдолга – удалось не только сократить объем долга, но и объем финансирования на обслуживание госдолга на 10 миллиардов гривень.