15 миллионов украинцев получили субсидии на услуги ЖКХ – Яценюк

«Пять миллионов домохозяйств не просто подписались, а получили субсидии… это практически 15 миллионов украинцев», - сказал Яценюк.

Премьер пояснил, что правительству удалось добиться того, чтобы малоимущие семьи получили помощь от государства, в то время как обеспеченные владельцы больших домов платят за услуги ЖКХ полную стоимость.

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Как сообщал УНИАН, 7 декабря министр социальной политики Павел Розенко заявил, что за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились более 5 млн украинских семей, что свидетельствует о повышении в текущем году эффективности этой системы в 6 раз по сравнению с 2014 годом. Министр пояснил, что 200 тыс. из этих заявок находятся на стадии рассмотрения.