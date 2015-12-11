НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Банка Велес" за осуществление им рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

При этом в банк не вводилась временная администрация.

В сообщении отмечается, что в сентябре НБУ предотвратил попытку вывести за границу около 460 миллионов долларов США по документам, имеющим признаки фиктивности, это стало основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

Согласно сообщению, во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга. Кроме того, были выявлены операции, указывающие на участие банка в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капитала.

"Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 миллионов долларов США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНБУ назвал 48 банков с непрозрачной структурой собственности (список)

Регулятор отметил, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка из-за на небольшого объема активов и незначительного количества клиентов - физических лиц (около 150 человек).

Читайте такжеНацбанк принял решение о ликвидации "Дельта Банка"

Справка УНИАН. "Банк Велес" работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших по размеру активов. По данным НБУ, основными владельцами банка являются граждане Украины Константин Бондарев (32,59% акций), Ирина Гончарова (32,98%), Александр Кандыба (32,91%).