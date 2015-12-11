В правительстве назвали оборонный бюджет на следующий год

Проект государственного бюджета на 2016 год предполагает рост расходов на оборону в следующем году до 113 миллиардов гривень, сообщил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"В этом году у нас беспрецедентная сумма финансирования национальной безопасности и обороны – 5% от ВВП. Повышены зарплаты, повышены социальные стандарты, куплена новая техника. И в следующем году общий объем финансирования, в соответствии с проектом госбюджета, за счет специального фонда и за счет госгарантий составит 113 миллиардов гривень", - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк: в бюджете достаточно денег на оборону и на повышение соцстандартов

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказывал недовольство предусмотренным в проекте бюджета на 2016 год финансированием Вооруженных сил Украины и выразил надежду на на увеличение расходов, в частности, на развитие вооружения и подготовку ВСУ.

Читайте такжеСНБО рекомендует сформировать оборонный бюджет в объеме 5% от ВВП в следующем году