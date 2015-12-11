Гривня опустилась на межбанке до 23,95 за доллар

В пятницу, 11 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,85/23,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,1060/26,2130 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3440 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,8401 грн/долл., к этому часу заключено 67 сделок на сумму 29,55 млн долл.