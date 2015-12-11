Кабмин внес в парламент проект госбюджета-2016

Кабинет министров Украины внес в парламент проект государственного бюджета на 2016 год, сообщил в ходе выступления в Верховной Раде премьер-министр Арсений Яценюк.

«Сегодня правительство вносит проект закона о госбюджете на 2016 год», - сказал глава правительства.

В то же время на сайте Верховной Рады есть информация о регистрации проекта бюджета на 2016 год, однако текст документа пока отсутствует.

Кроме того, Яценюк сообщил, что Кабмин утвердил проект налоговой реформы и направил письмо на имя президента с просьбой внести проект реформы в парламент.

«Проект налоговой реформы нами согласован, в соответствии с нашими договоренностями, которые огласил президент Украины, правительство вчера утвердило налоговую реформу. Сегодня налоговая реформа отправлена в парламент, а президент своим письмом обращается в парламент рассмотреть законопроект по неотложной процедуре. Мы тоже просим, чтобы проект был рассмотрен и проголосован», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, компромиссный вариант налоговой реформы, разработанный Министерством финансов Украины и обсужденный в ходе заседания Национального совета реформ при президенте Украины, предполагает сокращение числа предпринимателей-плательщиков единого налога до 958 тыс. человек с нынешних 1,2 млн человек и сокращение групп «единщиков» до трех с нынешних четырех. Кроме того, он предполагает сохранение ставки налога на добавленную стоимость в 20% для внутренних операций, 0% - для внешних операций, 7% - для фармацевтической индустрии, а также переходный период уплаты НДС для аграриев сроком 1 год, когда 75% налога выплачивается в бюджет, а 25% остается на специальных инвестиционных счетах плательщиков.

Как ожидается, в случае принятия налоговой реформы ставки налогов будут изменены с 1 января 2016 года, а само тело нового Налогового кодекса, который насчитывает 700 страниц, - с 1 апреля 2016 года.

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При этом бюджет на 2016 год рассчитан уже на новой налоговой базе. В конце декабря Министерство финансов представило основные расчетные макропоказатели проекта госбюджета на 2016 года, согласно которым дефицит бюджета составит 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов - 12%, инфляция - 12%, курс гривни на уровне порядка 24 грн за доллар и объем расходов на оборону в объеме порядка 100 млрд грн. Доходы бюджета планировались на уровне 598,2 млрд грн, расходы – 674 млрд грн, предельный показатель государственного долга в размере 1,5 трлн грн при расчетном объеме ВВП в 2,26 трлн грн.